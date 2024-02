сегодня



Новое видео DARKEST HOUR



"One With The Void", новое видео группы DARKEST HOUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Perpetual | Terminal", выпущенного 23 февраля на MNRK Heavy:



01. Perpetual | Terminal

02. Societal Bile

03. A Prayer To The Holy Death

04. The Nihilist Undone

05. One With The Void

06. Amor Fati

07. Love Is Fear

08. New Utopian Dream

09. Mausoleum

10. My Only Regret

11. Goddess Of War, Give Me Something To Die For







+0 -0



просмотров: 129