Новое видео WARKINGS



"Odin's Sons", новое видео группы WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Revenge", выходящего 31 июля на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Digital album

- 1 CD Jewel Case

- Ltd Deluxe Box (incl. Jewel Case, Poster Flag, Patch, Pendant + WK Skull Emblem in every 10th Box) - strictly limited to 300 worldwide

- 1LP Gatefold Red Vinyl (limited first edition)



Трек-лист:



"Freedom "

"Maximus"

"Warriors"

"Fight in the Shade"

"Odin's Sons" (featuring The Queen Of The Damned)

"Banners High"

"Mirror, Mirror"

"Azrael"

"Battle of Marathon"

"Warking"

"Sparta" (bonus track featuring The Queen Of The Damned)







