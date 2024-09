сегодня



Профессиональное видео полного выступления WARKINGS



Профессиональное видео полного выступления WARKINGS, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Last Battle"

"Maximus"

"Spartacus" (feat. Morgana le Fay)

"Warriors"

"Fight"

"We Are The Fire"

"Sparta" (feat. Morgana le Fay)







