Новое видео WARKINGS



“We Are The Fire”, новое видео группы WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Revolution", выходящего 20 августа на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Digital album

- 1 CD Digipack

- 1 LP Gatefold Black Vinyl

- Die Hard Edition: 1 LP Gatefold Marbled Crystal Clear & Sky - Blue Vinyl with Slipmat (strictly limited to 300)

- Deluxe Box, including 1 CD Digipack, leather wristband, exclusive Lanyard & pass, 4 Autograph cards and a special signed autograph card in every 5th Box (strictly limited to 500)



Трек-лист:



"We Are The Fire"

"Sparta - Part II"

"Fight"

"Spartacus"

"Kill For The King"

"Deus lo Vult"

"Ave Roma"

"Ragnar"

"By The Blade"

"Where Dreams Die"







