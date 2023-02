сегодня



Новое видео WARKINGS



"Heart Of Rage" feat. Morgana le Fay, новое видео группы WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Morgana", выпущенного 11 ноября на Napalm Records в следующих вариантах:



- Wooden Deluxe Box (incl. 1CD Digisleeve, medallion of the dark sorceress, full dice-game, consisting of: valvet bag with Warkings logo, 5 glow in the dark dice, 5 playing cards, game instructions (front)/ Warkings poster (back) A4 - strictly limited to 500 worldwide

- 1 LP Vinyl Glow In The Dark - strictly limited to 300 worldwide

- 1 LP Vinyl Black

- 1 CD Digisleeve

- Music Cassette - strictly limited to 100 worldwide

- Digital Album



Трек-лист:



"Hellfire" feat. Morgana le Fay

"To The King"

"Monsters" feat. Morgana le Fay

"Last Of The English"

"Heart Of Rage" feat. Morgana le Fay

"Row (Into The Storm)"

"Immortal" feat. Morgana le Fay

"Shame"

"The Rite"

"Legend Untold"

"Armata Strigoi" (Powerwolf Cover) - Bonus Track

"Cry Thunder" - Bonus Track http://www.warkings.rocks/







просмотров: 119