Тизер нового альбома SÓLSTAFIR



SÓLSTAFIR шестого ноября выпустят новый альбом, получивший название Twilight Of Codependent Love, тизер к которому доступен ниже. Запись проходила в Sundlaugin Studio, Iceland, где были записаны альбомы Svartir Sandar, Ótta и Berdreyminn, а продюсером материала был Birgir Jón Birgisson (Sigur Rós, Alcest, Damien Rice).



Трек-лист:



"Akkeri"

"Drýsill"

"Rökkur"

"Her Fall From Grace"

"Dionysus"

"Til Moldar"

"Alda Syndanna"

"Or"

"Úlfur"

"Hrollkalda Þoka Einmanaleikans" (bonus track)

"Hann For Sjalfur" (bonus track)







