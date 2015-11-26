Тизер нового альбома SÓLSTAFIR

SÓLSTAFIR шестого ноября выпустят новый альбом, получивший название Twilight Of Codependent Love, тизер к которому доступен ниже. Запись проходила в Sundlaugin Studio, Iceland, где были записаны альбомы Svartir Sandar, Ótta и Berdreyminn, а продюсером материала был Birgir Jón Birgisson (Sigur Rós, Alcest, Damien Rice).
Трек-лист:
"Akkeri"
"Drýsill"
"Rökkur"
"Her Fall From Grace"
"Dionysus"
"Til Moldar"
"Alda Syndanna"
"Or"
"Úlfur"
"Hrollkalda Þoka Einmanaleikans" (bonus track)
"Hann For Sjalfur" (bonus track)
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