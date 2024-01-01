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SÓLSTAFIR на Century Media Records



SÓLSTAFIR заключили контракт с лейблом Century Media Records. В настоящий момент группа работает над новым альбомом, релиз которого намечен на конец года.



Aðalbjörn Tryggvason: «Мы являемся их поклонниками уже долгое время. Я купил половину своей коллекции дэт-метала в 90-х годах, которая выходила на этом лейбле. Мы начинали свою карьеру на немецком лейбле, а теперь вернулись на этот — и с нетерпением ждем будущих счастливых лет!»







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