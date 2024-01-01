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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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Sólstafir

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19 мар 2024 : 		 SÓLSTAFIR на Century Media Records

11 янв 2023 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

20 апр 2021 : 		 SÓLSTAFIR получили награду

6 ноя 2020 : 		 Рассказ об издании альбома SÓLSTAFIR

19 окт 2020 : 		 Рассказ об издании альбома SÓLSTAFIR

2 окт 2020 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

4 сен 2020 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

7 авг 2020 : 		 Новый сингл SÓLSTAFIR

6 авг 2020 : 		 Тизер нового альбома SÓLSTAFIR

25 фев 2020 : 		 SÓLSTAFIR приступили к записи

17 май 2019 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

18 окт 2017 : 		 Новое видео Sólstafir

4 июн 2017 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

30 май 2017 : 		 Новый альбом SÓLSTAFIR доступен для прослушивания

20 апр 2017 : 		 Новая песня SÓLSTAFIR

25 мар 2017 : 		 Новая песня SÓLSTAFIR

3 мар 2017 : 		 Новая песня SÓLSTAFIR

23 фев 2017 : 		 Новый альбом SÓLSTAFIR выйдет весной

1 дек 2016 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

18 дек 2015 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

8 окт 2014 : 		 Новое видео SÓLSTAFIR

21 авг 2014 : 		 Новый альбом SÓLSTAFIR доступен для прослушивания

23 июл 2014 : 		 Новая песня SÓLSTAFIR

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOLSTAFIR

16 июн 2014 : 		 Новая песня SÓLSTAFIR

15 ноя 2013 : 		 Переиздание альбома SOLSTAFIR доступно для прослушивания
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SÓLSTAFIR на Century Media Records



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SÓLSTAFIR заключили контракт с лейблом Century Media Records. В настоящий момент группа работает над новым альбомом, релиз которого намечен на конец года.

Aðalbjörn Tryggvason: «Мы являемся их поклонниками уже долгое время. Я купил половину своей коллекции дэт-метала в 90-х годах, которая выходила на этом лейбле. Мы начинали свою карьеру на немецком лейбле, а теперь вернулись на этот — и с нетерпением ждем будущих счастливых лет!»

SГ“LSTAFIR Sign With Century Media Records; Band Announces European Tour Dates




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