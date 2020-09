сегодня



Новое видео SÓLSTAFIR



"Drýsill", новое анимационное видео группы SÓLSTAFIR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Twilight Of Codependent Love", выход которого запланирован 6 ноября на Season of Mist. Продюсером материала был Birgir Jón Birgisson (Sigur Rós, Alcest, Damien Rice).



Трек-лист:



"Akkeri"

"Drýsill"

"Rökkur"

"Her Fall From Grace"

"Dionysus"

"Til Moldar"

"Alda Syndanna"

"Or"

"Úlfur"

"Hrollkalda Þoka Einmanaleikans" (bonus track)

"Hann For Sjalfur" (bonus track)







