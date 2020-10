сегодня



Рассказ об издании альбома SÓLSTAFIR



SÓLSTAFIR опубликовали видео, рассказывающее об издании нового альбома "Endless Twilight Of Codependent Love":



“Akkeri”

“Drýsill”

“Rökkur”

“Her Fall From Grace”

“Dionysus”

“Til Moldar”

“Alda Syndanna”

“Or”

“Úlfur”

“Hrollkalda Þoka Einmanaleikans”

“Hann For Sjalfur”







+0 -0



просмотров: 42