Новое видео LUTHARÖ



"Blood Lightning", новое видео группы LUTHARÖ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Wings Of Agony", выпущенного в марте.



Трек-лист:



"Barren"

"Diamond Back"

"Blood Lightning"

"Will To Survive"

"Wings Of Agony"







