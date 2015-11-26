Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 29
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 27
*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 26
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 22
[= ||| все новости группы



*

Lutharö

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом LUTHARÖ выйдет в этом году



*
zoom
*
* *
LUTHARÖ в настоящий момент работают над записью нового материала, релиз которого предварительно намечен на конец лета/начало осени этого года. Видео с записи ударных и гитар доступно ниже.

LUTHARГ– To Release New Album



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 131

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом