сегодня



Новый альбом LUTHARÖ выйдет в этом году



LUTHARÖ в настоящий момент работают над записью нового материала, релиз которого предварительно намечен на конец лета/начало осени этого года. Видео с записи ударных и гитар доступно ниже.

</div> </div>





+0 -0



просмотров: 131

