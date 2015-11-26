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Lutharö

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Новый альбом LUTHARÖ выйдет осенью



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Группа LUTHARÖ сообщила о том, что их новая работа получила название Hiraeth и будет выпущена пятнадцатого октября 2021 года.

LUTHARГ– - New Album, Hiraeth, Due In October



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