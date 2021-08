23 авг 2021



Новое видео LUTHARÖ



"To Kill Or To Crave", новое видео группы LUTHARö, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hiraeth, выходящего 15 октября:



"Introspection"

"To Kill Or To Crave"

"What Sleeps In Your Mind"

"Phantom"

"Worship Your Path"

"Hopeless Abandonment"

"Valley Of The Cursed"

"In Silence We Reign"

"Eclipse"

"Lost In A Soul"







+0 -0



просмотров: 254