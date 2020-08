сегодня



Новое видео MÖRK GRYNING



"Fältherren", новое видео группы MÖRK GRYNING, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Hinsides Vrede", выходящего 23 октября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"The Depths Of Chinnereth"

"Fältherren"

"Existence In A Dream"

"Infernal"

"A Glimpse Of The Sky"

"Hinsides"

"The Night"

"Sleeping In The Embers"

"For Those Departed"

"Without Crown"

"Black Spirit"

"On The Elysian Fields"







+0 -0



просмотров: 239