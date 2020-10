сегодня



Переиздания MÖRK GRYNING выйдут в конце года



MÖRK GRYNING переиздадут четыре альбома на винилах и в диджипаках в следующие даты:



Tusen år har gått… (1995) - Out on November 27:



Return Fire (1997) – Out on November 27:



Maelstrom Chaos (2001) – Out on December 11:



Pieces Of Primal Expressionism (2003) – Out on December 11:







+0 -0



просмотров: 105