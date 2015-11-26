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Mörk Gryning

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Новая песня MÖRK GRYNING



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"Infernal", новая песня группы MÖRK GRYNING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hinsides Vrede", выход которого запланирован на 23 октября на Season Of Mist.

Трек-лист:

"The Depths Of Chinnereth"
"Fältherren"
"Existence In A Dream"
"Infernal"
"A Glimpse Of The Sky"
"Hinsides"
"The Night"
"Sleeping In The Embers"
"For Those Departed"
"Without Crown"
"Black Spirit"
"On The Elysian Fields"

MГ–RK GRYNING Shares New Song "Infernal"; Visualizer



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