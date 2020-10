сегодня



Новая песня MÖRK GRYNING



"Infernal", новая песня группы MÖRK GRYNING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hinsides Vrede", выход которого запланирован на 23 октября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"The Depths Of Chinnereth"

"Fältherren"

"Existence In A Dream"

"Infernal"

"A Glimpse Of The Sky"

"Hinsides"

"The Night"

"Sleeping In The Embers"

"For Those Departed"

"Without Crown"

"Black Spirit"

"On The Elysian Fields"







