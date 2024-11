сегодня



Новое видео MÖRK GRYNING



"Black Angel", новое видео MÖRK GRYNING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Fasornas Tid', релиз которого намечен на 13 декабря:



1. Intro (1:13)

2. The Seer (4:03)

3. Tornet (3:59)

4. Fasornas Tid (3:34)

5. Before The Crows Have Their Feast (4:26)

6. Savage Messiah (4:37)

7. An Ancient Ancestor Of The Autumn Moon (4:11)

8. Black Angel (3:38)

9. Barren Paths (1:52)

10. The Serpent’s Kiss (4:19)

11. Det Svarta (3:19)

12. Age Of Fire (4:48)







