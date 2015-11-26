Новое видео NACHTBLUT

"“Das Puppenhaus", новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vanitas, выходящего второго октября на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:
- 4 Page Digipak
- Wooden Box: Digipak, Bonus CD, Leather Wrist Band, 4 Coaster, Deck of cards - Ltd. to 500 copies
- Shirt & Wooden Box Bundle
- Shirt & Digipak Bundle
- Digital Album
Трек-лист:
"Veritas"
"Vanitas"
"Leierkinder"
"Das Puppenhaus"
"Kaltes Herz"
"Nur In Der Nacht"
"Fürchtet Was Geschrieben Steht"
"Schmerz & Leid" (feat. Chris Harms)
"Meine Grausamkeit Kennt Keine Grenzen"
"Gegen Die Götter"
"Die Toten Vergessen Nicht"
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