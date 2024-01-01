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Вокалист GOJIRA зовет в веганы
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MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится...
47
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NACHTBLUT на NAPALM RECORDS
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Новое видео NACHTBLUT
"Todschick", новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Todschick, выходящего 21 февраля на Napalm Records:
"Von Hass Getrieben"
"Todschick"
"Nachtgeweiht"
"Das Leben Der Anderen"
"Manchmal Kommen Sie Wieder"
"Mein Ist Die Hölle"
"Götterstille"
"Kinder Des Zorns"
"Stirb Langsam"
"Schneller Als Der Tod"
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Сообщений нет