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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Nachtblut

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Новое видео NACHTBLUT



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"Todschick", новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Todschick, выходящего 21 февраля на Napalm Records:

"Von Hass Getrieben"
"Todschick"
"Nachtgeweiht"
"Das Leben Der Anderen"
"Manchmal Kommen Sie Wieder"
"Mein Ist Die Hölle"
"Götterstille"
"Kinder Des Zorns"
"Stirb Langsam"
"Schneller Als Der Tod"

Dark Metal Pioneers NACHTBLUT To Release Todschick Album In February; Title Track Music Video Streaming






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