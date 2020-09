сегодня



Новое видео NACHTBLUT



“Meine Grausamkeit Kennt Keine Grenzen”, новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Это второй сингл из альбома "Vanitas", выходящего 2 октября на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- 4 Page Digipak

- Wooden Box: Digipak, Bonus CD, Leather Wrist Band, 4 Coaster, Deck of cards - Ltd. to 500 copies

- Shirt & Wooden Box Bundle

- Shirt & Digipak Bundle

- Digital Album



Трек-лист:



"Veritas"

"Vanitas"

"Leierkinder"

"Das Puppenhaus"

"Kaltes Herz"

"Nur In Der Nacht"

"Fürchtet Was Geschrieben Steht"

"Schmerz & Leid" (feat. Chris Harms)

"Meine Grausamkeit Kennt Keine Grenzen"

"Gegen Die Götter"

"Die Toten Vergessen Nicht"







+0 -0



просмотров: 105