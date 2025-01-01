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Новое видео NACHTBLUT



"Das Leben Der Anderen", новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Todschick, выходящего 21 февраля на Napalm Records:



"Von Hass Getrieben"

"Todschick"

"Nachtgeweiht"

"Das Leben Der Anderen"

"Manchmal Kommen Sie Wieder"

"Mein Ist Die Hölle"

"Götterstille"

"Kinder Des Zorns"

"Stirb Langsam"

"Schneller Als Der Tod"







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