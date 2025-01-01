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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Новый альбом SAOR доступен для прослушивания 16
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Nachtblut

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Новое видео NACHTBLUT



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"Das Leben Der Anderen", новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Todschick, выходящего 21 февраля на Napalm Records:

"Von Hass Getrieben"
"Todschick"
"Nachtgeweiht"
"Das Leben Der Anderen"
"Manchmal Kommen Sie Wieder"
"Mein Ist Die Hölle"
"Götterstille"
"Kinder Des Zorns"
"Stirb Langsam"
"Schneller Als Der Tod"




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