Новое видео PRIDE OF LIONS

"Carry Me Back" новое видео группы PRIDE OF LIONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fearless", выпущенного 27 января. http://www.aprideoflions.com







