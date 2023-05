сегодня



Видео с текстом от PRIDE OF LIONS



"Dream Higher", официальное видео с текстом от группы PRIDE OF LIONS, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Dream Higher, выходящего 16 июня:



"Blind To Reason"

"Dream Higher"

"My Destiny"

"Find Somebody To Love"

"Another Life"

"Renegade Heart"

"Driving And Dreaming"

"Through It All"

"Everything To Live For"

"Generational"







