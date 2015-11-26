Видео с текстом от PRIDE OF LIONS

PRIDE OF LIONS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lion Heart", которая взята из одноимённого альбома, выходящего девятого октября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Lion Heart"
"We Play For Free"
"Heart Of The Warrior"
"Carry Me Back"
"Sleeping With A Memory"
"Good Thing Gone"
"Unfinished Heart"
"Give It Away"
"Flagship"
"Rock & Roll Boomtown"
"You’re Not A Prisoner"
"Now"
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