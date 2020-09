Видео с текстом от PRIDE OF LIONS

сегодня



PRIDE OF LIONS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lion Heart", которая взята из одноимённого альбома, выходящего девятого октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Lion Heart"

"We Play For Free"

"Heart Of The Warrior"

"Carry Me Back"

"Sleeping With A Memory"

"Good Thing Gone"

"Unfinished Heart"

"Give It Away"

"Flagship"

"Rock & Roll Boomtown"

"You’re Not A Prisoner"

"Now"







