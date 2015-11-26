Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ACCEPT 309
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 281
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 61
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 57
*Умер Эдди Ван Хален 40
[= ||| все новости группы



*

Pride of Lions

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня PRIDE OF LIONS



*
zoom
*
* *
"Heart Of The Warrior", новая песня группы PRIDE OF LIONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lion Heart", выход которого состоялся девятого октября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Lion Heart"
"We Play For Free"
"Heart Of The Warrior"
"Carry Me Back"
"Sleeping With A Memory"
"Good Thing Gone"
"Unfinished Heart"
"Give It Away"
"Flagship"
"Rock & Roll Boomtown"
"You’re Not A Prisoner"
"Now"

PRIDE OF LIONS Streaming New Single "Heart Of The Warrior"; Lion Heart Album Out Now



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 254

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом