сегодня



Новая песня PRIDE OF LIONS



"Heart Of The Warrior", новая песня группы PRIDE OF LIONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lion Heart", выход которого состоялся девятого октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Lion Heart"

"We Play For Free"

"Heart Of The Warrior"

"Carry Me Back"

"Sleeping With A Memory"

"Good Thing Gone"

"Unfinished Heart"

"Give It Away"

"Flagship"

"Rock & Roll Boomtown"

"You’re Not A Prisoner"

"Now"







+0 -1



просмотров: 254