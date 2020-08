сегодня



Видео с текстом от WRECK-DEFY



Группа WRECK-DEFY, в состав которой входят бывшие участники ANNIHILATOR, TESTAMENT, DEMOLITION HAMMER, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Skin", которая взята из нового альбома Powers That Be:



"Beyond H8"

"Powers That Be"

"Skin"

"Drowning In Darkness"

"Space Urchin"

"Scumlord"

"Freedomless Speech"

"Goodbye To Misery"

"I Am The Wolf"

"On The Other Side"







