Видео с текстом от WRECK-DEFY

Группа WRECK-DEFY, в состав которой входят бывшие участники ANNIHILATOR, TESTAMENT, DEMOLITION HAMMER, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Scumlord", которая взята из нового альбома Powers That Be:
"Beyond H8"
"Powers That Be"
"Skin"
"Drowning In Darkness"
"Space Urchin"
"Scumlord"
"Freedomless Speech"
"Goodbye To Misery"
"I Am The Wolf"
"On The Other Side"
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