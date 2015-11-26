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Wreck-Defy

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|||| 26 май 2021

Видео с текстом от WRECK-DEFY



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Группа WRECK-DEFY, в состав которой входят бывшие участники ANNIHILATOR, TESTAMENT, DEMOLITION HAMMER, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Powers That Be", которая взята из нового альбома Powers That Be:

"Beyond H8"
"Powers That Be"
"Skin"
"Drowning In Darkness"
"Space Urchin"
"Scumlord"
"Freedomless Speech"
"Goodbye To Misery"
"I Am The Wolf"
"On The Other Side"

WRECK-DEFY Featuring Former ANNIHILATOR, TESTAMENT, MALEVOLENT CREATION Members Release "Powers That Be" Lyric Video



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