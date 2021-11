17 ноя 2021



Видео с текстом от WRECK-DEFY



WRECK-DEFY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Fashionably Offended". Этот трек взят из выходящего первого декабря альбома The World Enslaved:



"Bring It All Down"

"Fashionably Offended"

"Obey"

"Crushing The Coward"

"Tow The Line"

"I'd Share Your Grave"

"Death By War"

"Moment Of Clarity"

"Form Of Release"

"Kill The Pain"







+0 -0



просмотров: 103