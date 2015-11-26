сегодня



Музыканты BLUE ÖYSTER CULT, QUEENSRŸCHE, JOURNEY в BAD PENNY



"Voices In My Head", первая песня группы BAD PENNY, в состав которой входят бывший вокалист JOURNEY Steve Augeri, нынешний вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre, бывший басист QUEEN (и нынешний участник BLUE ÖYSTER CULT) Danny Miranda, барабанщик BLUE ÖYSTER CULT Jules Radino и гитарист и лидер команды Mike Holtzman, доступна для прослушивания ниже.







+0 -0



просмотров: 193

