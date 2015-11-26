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ROB HALFORD на новом сингле BAD PENNY



Группа BAD PENNY, в состав которой входят бывший вокалист JOURNEY Steve Augeri, нынешний вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre, бывший басист QUEEN (и нынешний участник BLUE ÖYSTER CULT) Danny Miranda, барабанщик BLUE ÖYSTER CULT Jules Radino и гитарист и лидер команды, Mike Holtzman, выпустила новый сингл "Push Comes To Shove", партии вокала для которого записывали Rob Halford и Militia Vox.







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