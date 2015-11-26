Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 280
*Новая песня GHOST 76
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 35
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Bad Penny

*
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD на новом сингле BAD PENNY



*
zoom
*
* *
Группа BAD PENNY, в состав которой входят бывший вокалист JOURNEY Steve Augeri, нынешний вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre, бывший басист QUEEN (и нынешний участник BLUE ÖYSTER CULT) Danny Miranda, барабанщик BLUE ÖYSTER CULT Jules Radino и гитарист и лидер команды, Mike Holtzman, выпустила новый сингл "Push Comes To Shove", партии вокала для которого записывали Rob Halford и Militia Vox.

Hear JUDAS PRIEST





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 114

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом