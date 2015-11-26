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Bad Penny

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ROB HALFORD в новом видео BAD PENNY



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Группа BAD PENNY, в состав которой входят бывший вокалист JOURNEY Steve Augeri, нынешний вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre, бывший басист QUEEN (и нынешний участник BLUE ÖYSTER CULT) Danny Miranda, барабанщик BLUE ÖYSTER CULT Jules Radino и гитарист и лидер команды, Mike Holtzman, опубликовала видео на композицию "Push Comes To Shove".

Watch JUDAS PRIEST's ROB HALFORD In BAD PENNY's Music Video For 'Push Comes To Shove'





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