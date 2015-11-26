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ROB HALFORD в новом видео BAD PENNY



Группа BAD PENNY, в состав которой входят бывший вокалист JOURNEY Steve Augeri, нынешний вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre, бывший басист QUEEN (и нынешний участник BLUE ÖYSTER CULT) Danny Miranda, барабанщик BLUE ÖYSTER CULT Jules Radino и гитарист и лидер команды, Mike Holtzman, опубликовала видео на композицию "Push Comes To Shove".







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