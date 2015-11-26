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Bad Penny

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ROB HALFORD на новом сингле BAD PENNY



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Группа BAD PENNY, в состав которой входят бывший вокалист JOURNEY Steve Augeri, нынешний вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre, бывший басист QUEEN (и нынешний участник BLUE ÖYSTER CULT) Danny Miranda, барабанщик BLUE ÖYSTER CULT Jules Radino и гитарист и лидер команды, Mike Holtzman, двадцатого сентября выпустит новый сингл "Push Comes To Shove", партии вокала для которого записывали Rob Halford и Militia Vox.

JUDAS PRIEST



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