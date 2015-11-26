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Serum 114

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Страна
GermanyГермания
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Новое видео SERUM 114



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Jeden Tag Jede Nacht”, , новое видео группы SERUM 114, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Im Zeichen der Zeit, выпущенного 18 сентября на Napalm Records.

Трек-лист:

"Abgefucktes Leben"
"Freiheit"
"Punk Rock Show"
"Zuhause ist schön"
"Ein Teil"
"Zeichen"
"Wir scheitern voran"
"Jeden Tag Jede Nacht"
"Meine Band"
"Nein"
"Biest"
"Was kann der Mond dafür"
"Zeit steht still"
"Unzerbrechlich"

SERUM 114 Release Music Video For New Single "Jeden Tag Jede Nacht"



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