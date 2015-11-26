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Serum 114

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Страна
GermanyГермания
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Видео с текстом от SERUM 114



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SERUM 114 опубликовали официальное видео с текстом на песню “Meine Band”. Эта песня взята из альбома Im Zeichen der Zeit, выпущенного 18 сентября на Napalm Records.

Трек-лист:

"Abgefucktes Leben"
"Freiheit"
"Punk Rock Show"
"Zuhause ist schön"
"Ein Teil"
"Zeichen"
"Wir scheitern voran"
"Jeden Tag Jede Nacht"
"Meine Band"
"Nein"
"Biest"
"Was kann der Mond dafür"
"Zeit steht still"
"Unzerbrechlich"

SERUM 114 Release "Meine Band" Single And Lyric Video



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