Новая песня SERUM 114



"Zeit Steh Still", новая акустическая композиция SERUM 114, доступна ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Zuhause Unplugged", выпущенного 16 декабря на Napalm Records.



Трек-лист:



Las Vegas

Mein Leben meine Wahl

Zuhause ist schön

Junge, dein Leben

Ich lebe

Wir müssen weiter gehen

Was könnte aus mir werden

Ich mag dich nicht

Lass uns Feinde sein

Zeit steh still







