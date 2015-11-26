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Serum 114

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Трейлер нового альбома SERUM 114



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SERUM 114 опубликовали трейлер к новому альбому "Im Zeichen der Zeit", выход которого состоялся на Napalm Records.

Трек-лист:

"Abgefucktes Leben"
"Freiheit"
"Punk Rock Show"
"Zuhause ist schön"
"Ein Teil"
"Zeichen"
"Wir scheitern voran"
"Jeden Tag Jede Nacht"
"Meine Band"
"Nein"
"Biest"
"Was kann der Mond dafür"
"Zeit steht still"
"Unzerbrechlich"

SERUM 114 Release New Video Trailer For Im Zeichen Der Zeit Album



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