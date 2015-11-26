Трейлер нового альбома SERUM 114

SERUM 114 опубликовали трейлер к новому альбому "Im Zeichen der Zeit", выход которого состоялся на Napalm Records.
Трек-лист:
"Abgefucktes Leben"
"Freiheit"
"Punk Rock Show"
"Zuhause ist schön"
"Ein Teil"
"Zeichen"
"Wir scheitern voran"
"Jeden Tag Jede Nacht"
"Meine Band"
"Nein"
"Biest"
"Was kann der Mond dafür"
"Zeit steht still"
"Unzerbrechlich"
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