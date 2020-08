Новое видео REALIZE

сегодня



"Slag Pile", новое видео группы REALIZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Machine Violence, выходящего 25 сентября на Relapse Records.



Трек-лист:



"Alone Against Flames"

"Melted Base"

"Ghost In The Void"

"Long Stare"

"Hypermech"

"Disappear"

"Simulated World Down"

"Slag Pile"

"Gateway Trial"

"Heavy Legs In The Mansion"







