Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 62
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 51
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 42
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 24
[= ||| все новости группы



*

Realize

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео REALIZE



*
zoom
*
* *
"Slag Pile", новое видео группы REALIZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Machine Violence, выходящего 25 сентября на Relapse Records.

Трек-лист:

"Alone Against Flames"
"Melted Base"
"Ghost In The Void"
"Long Stare"
"Hypermech"
"Disappear"
"Simulated World Down"
"Slag Pile"
"Gateway Trial"
"Heavy Legs In The Mansion"

REALIZE Share вЂњSlag PileвЂќ Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 76

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом