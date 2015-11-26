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Новое видео REALIZE
"Disappear", новое видео группы REALIZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Machine Violence, выходящего 25 сентября на Relapse Records.
Трек-лист:
"Alone Against Flames"
"Melted Base"
"Ghost In The Void"
"Long Stare"
"Hypermech"
"Disappear"
"Simulated World Down"
"Slag Pile"
"Gateway Trial"
"Heavy Legs In The Mansion"
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