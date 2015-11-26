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Realize

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Новое видео REALIZE



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"Disappear", новое видео группы REALIZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Machine Violence, выходящего 25 сентября на Relapse Records.

Трек-лист:

"Alone Against Flames"
"Melted Base"
"Ghost In The Void"
"Long Stare"
"Hypermech"
"Disappear"
"Simulated World Down"
"Slag Pile"
"Gateway Trial"
"Heavy Legs In The Mansion"

REALIZE To Release Machine Violence Album In September; "Disappear" Music Video Streaming



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