1 окт 2020



Новый альбом REALIZE доступен для прослушивания



"Machine Violence", новый альбом группы REALIZE, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Alone Against Flames"

"Melted Base"

"Ghost In The Void"

"Long Stare"

"Hypermech"

"Disappear"

"Simulated World Down"

"Slag Pile"

"Gateway Trial"

"Heavy Legs In The Mansion"







