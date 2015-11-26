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Realize

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Страна
United StatesСША
Стиль
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|||| 9 сен 2020

Новое видео REALIZE



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"Melted Base", новое видео группы REALIZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Machine Violence, выходящего 25 сентября на Relapse Records.

Трек-лист:

"Alone Against Flames"
"Melted Base"
"Ghost In The Void"
"Long Stare"
"Hypermech"
"Disappear"
"Simulated World Down"
"Slag Pile"
"Gateway Trial"
"Heavy Legs In The Mansion"

REALIZE Share вЂњMelted BaseвЂќ Music Video



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