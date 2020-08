19 авг 2020



Кавер-версия MONTROSE от THE FREQUENCY CONSPIRACY



Проект THE FREQUENCY CONSPIRACY. основанный Joel'ом Maitoza (24-7 Spyz, Seventrain, Shockhead), представил карантинное видео на кавер-версию композиции MONTROSE "Rock Candy". Этот трек будет включен в новый альбом Quarantine Covers, запись которого проходит в Exum Studios вместе со Scott'ом Exum'ом (Stabbing Westward, Unwritten Law), Room 9 Studios вместе с Jerry Whiting'ом и в AJP Studios вместе с Alex Pappas'ом (Finch) в следующем составе:





Andrew Freeman (Last in Line, Lynch Mob, Offspring) – Vocals

Joshua Jones (Poster Child) - Guitars

Rick Skatore (24-7 Spyz) - Bass

Joel Maitoza (24-7 Spyz, Shockhead, Seventrain) – Drums







