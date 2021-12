сегодня



Новый альбом THE FREQUENCY CONSPIRACY выйдет зимой



Проект THE FREQUENCY CONSPIRACY, основанный Joel'ом Maitoza (24-7 Spyz, Seventrain, Shockhead), выпустит пластинку, получившую название "Quarantine Covers", первого января на Alliance Entertainment. Релиз будет доступен на CD и в цифровом варианте.



В записи принимали участие:



John Gallagher (Raven) – Bass, Vocals

David Pastorius (Pat Travers, Tech N9ne) - Bass

Jaimie Scott (Tyketto) – Bass

Joshua Jones (Poster Child) – Guitars

Christophe Godin (Morgibl, Metal Kartoon, The Prize) - Guitars

Andrew Freeman (Last in Line, Lynch Mob, Offspring) - Vocals

Craig Soderberg (-itis, Shockhead) – Guitars, Vocals, Keyboards

Jason (JMR) Richardson (Year of the Dragon, Patrick Gibson) – Guitars, Vocals

Miguelon Rodriguez (Paul Di'anno, The Worshyp) – Bass

Joey McCaw (Brick Bath, Shockhead) - Vocals

Rick Skatore (24-7 Spyz) – Bass

Joel Maitoza (24-7 Spyz, Shockhead, Elysian, Gangland, Seventrain) - Drums







