THE FREQUENCY CONSPIRACY исполняют KANSAS



Проект THE FREQUENCY CONSPIRACY. основанный Joel'ом Maitoza (24-7 Spyz, Seventrain, Shockhead), представил карантинное видео на кавер-версию композиции KANSAS "Carry On Wayward Son". Joel сообщил, что альбом, над которым сейчас идет работа, планируется выпустить в январе.







