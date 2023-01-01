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The Frequency Conspiracy

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|||| 10 янв 2023

Кавер-версия GLORIA ESTEFAN от THE FREQUENCY CONSPIRACY



zoom
THE FREQUENCY CONSPIRACY представили видео на собственное прочтение хита GLORIA ESTEFAN "Words Get In The Way". Этот трек вошёл в альбом "Quarantine Covers".

Трек-лист:

“Carry On Wayward Son” - Featuring Christophe Godin – Guitars / Jaimie Scott – Bass / Andrew Freeman – Vocals / Joel Maitoza – Drums
“Hell Bent for Leather” - Featuring John Gallagher – Vocals, Bass / Joshua Jones – Guitars / Joel Maitoza – Drums
“Locked Out Of Heaven” - Featuring Jason (JMR) Richardson – Vocals, Guitars / David Pastorius – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Words Get In The Way” - Featuring Craig Soderberg - Guitars, Vocals, Keys / Jaimie Scott – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Rock Candy” - Featuring Joshua Jones – Guitars / Andrew Freeman – Vocals / Rick Skatore – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Turning Japanese” - Featuring Craig Soderberg - Guitars, Vocals, Keys / Jaimie Scott – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Shapes Of Things” - Featuring Jason (JMR) Richardson – Vocals / Joshua Jones – Guitars / Miguelon Rodriguez – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Sailing” - Featuring Craig Soderberg – Guitars, Vocals, Keys / Jaimie Scott – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Life In The Fast Lane” - Featuring Craig Soderberg – Guitars / Miguelon Rodriguez – Bass / Joey McCaw – Vocals / Joel Maitoza – Drums

THE FREQUENCY CONSPIRACY Releases Video Cover Of




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