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Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом
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Кассетный бокс-сет от MYSTICUM
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DEE SNIDER — о разнице между вокалистом и фронтменом
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все новости группы
The Frequency Conspiracy
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/thefrequencyconspiracy
10 янв 2023
:
Кавер-версия GLORIA ESTEFAN от THE FREQUENCY CONSPIRACY
29 апр 2022
:
Новое видео THE FREQUENCY CONSPIRACY
7 фев 2022
:
Новое видео THE FREQUENCY CONSPIRACY
20 дек 2021
:
Трек-лист альбома THE FREQUENCY CONSPIRACY
13 дек 2021
:
Новый альбом THE FREQUENCY CONSPIRACY выйдет зимой
28 сен 2020
:
THE FREQUENCY CONSPIRACY исполняют KANSAS
19 авг 2020
:
Кавер-версия MONTROSE от THE FREQUENCY CONSPIRACY
10 янв 2023
Кавер-версия GLORIA ESTEFAN от THE FREQUENCY CONSPIRACY
THE FREQUENCY CONSPIRACY представили видео на собственное прочтение хита GLORIA ESTEFAN "Words Get In The Way". Этот трек вошёл в альбом "Quarantine Covers".
Трек-лист:
“Carry On Wayward Son” - Featuring Christophe Godin – Guitars / Jaimie Scott – Bass / Andrew Freeman – Vocals / Joel Maitoza – Drums
“Hell Bent for Leather” - Featuring John Gallagher – Vocals, Bass / Joshua Jones – Guitars / Joel Maitoza – Drums
“Locked Out Of Heaven” - Featuring Jason (JMR) Richardson – Vocals, Guitars / David Pastorius – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Words Get In The Way” - Featuring Craig Soderberg - Guitars, Vocals, Keys / Jaimie Scott – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Rock Candy” - Featuring Joshua Jones – Guitars / Andrew Freeman – Vocals / Rick Skatore – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Turning Japanese” - Featuring Craig Soderberg - Guitars, Vocals, Keys / Jaimie Scott – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Shapes Of Things” - Featuring Jason (JMR) Richardson – Vocals / Joshua Jones – Guitars / Miguelon Rodriguez – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Sailing” - Featuring Craig Soderberg – Guitars, Vocals, Keys / Jaimie Scott – Bass / Joel Maitoza – Drums
“Life In The Fast Lane” - Featuring Craig Soderberg – Guitars / Miguelon Rodriguez – Bass / Joey McCaw – Vocals / Joel Maitoza – Drums
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