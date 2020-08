19 авг 2020



Концертный трек VARATHRON



VARATHRON отметят тридцатилетие творческой деятельности выпуском концертного альбома Glorification Under The Latin Moon, выход которого намечен на 25 сентября на Agonia Records. Запись материала проходила четвертого августа в 2019 года в Сан-Паулу в рамках финального шоу тура 30 Years Of Darkness. Релиз будет доступен в следующих вариантах:



- Digipak CD

- Gatefold DLP

- Limited Red Splatter Gatefold DLP

- Limited Royal Blue Gatefold DLP

- T-shirt



Трек-лист:



“Cultum Deus Aeternum (Intro)”

“Ouroboros Dweller”

“Cassiopeia’s Ode”

“Tenebrous”

“Saturnian Sect”

“His Majesty At The Swamp”

“Son Of The Moon”

“Unholy Funeral”

“Nightly Kingdoms”

“Lustful Father”

“Flowers Of My Youth”

“The River Of My Souls”

“The Tressrising Of Nyarlathotep”

“Genesis Of Apocryphal Desire”

“Sic Transit Gloria Mundi (Outro)”



Композиция “Tenebrous” доступна для прослушивания ниже.







