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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 35
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Varathron

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31 окт 2023 : 		 Новая песня VARATHRON

8 окт 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VARATHRON

16 сен 2020 : 		 Концертный трек VARATHRON

19 авг 2020 : 		 Концертный трек VARATHRON

1 июл 2020 : 		 Новое видео VARATHRON

21 июн 2020 : 		 Концертный альбом VARATHRON выйдет осенью

18 июн 2018 : 		 Новое видео VARATHRON

4 май 2018 : 		 Новый альбом VARATHRON доступен для прослушивания

27 мар 2018 : 		 Новое видео VARATHRON

25 янв 2018 : 		 Детали нового альбома VARATHRON

24 ноя 2017 : 		 VARATHRON записывают новый альбом

23 окт 2015 : 		 Новый ЕР VARATHRON доступен для прослушивания

22 сен 2015 : 		 Новая песня VARATHRON

23 ноя 2014 : 		 Новый альбом VARATHRON доступен для прослушивания

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от VARATHRON

22 сен 2014 : 		 Новая песня VARATHRON

9 сен 2014 : 		 Новый альбом VARATHRON выйдет в ноябре

21 дек 2010 : 		 Новый альбом VARATHRON в 2011 году
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|||| сегодня

Новая песня VARATHRON



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Hegemony of Chaos, новая песня VARATHRON, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома “The Crimson Temple”, выход которого намечен на первое декабря на Agonia Records




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