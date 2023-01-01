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Новая песня VARATHRON



Hegemony of Chaos, новая песня VARATHRON, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома “The Crimson Temple”, выход которого намечен на первое декабря на Agonia Records http://www.varathron.net







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