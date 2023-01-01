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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 44
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Varathron

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11 дек 2023 : 		 Новый альбом VARATHRON доступен для прослушивания

31 окт 2023 : 		 Новая песня VARATHRON

8 окт 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VARATHRON

16 сен 2020 : 		 Концертный трек VARATHRON

19 авг 2020 : 		 Концертный трек VARATHRON

1 июл 2020 : 		 Новое видео VARATHRON

21 июн 2020 : 		 Концертный альбом VARATHRON выйдет осенью

18 июн 2018 : 		 Новое видео VARATHRON

4 май 2018 : 		 Новый альбом VARATHRON доступен для прослушивания

27 мар 2018 : 		 Новое видео VARATHRON

25 янв 2018 : 		 Детали нового альбома VARATHRON

24 ноя 2017 : 		 VARATHRON записывают новый альбом

23 окт 2015 : 		 Новый ЕР VARATHRON доступен для прослушивания

22 сен 2015 : 		 Новая песня VARATHRON

23 ноя 2014 : 		 Новый альбом VARATHRON доступен для прослушивания

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от VARATHRON

22 сен 2014 : 		 Новая песня VARATHRON

9 сен 2014 : 		 Новый альбом VARATHRON выйдет в ноябре

21 дек 2010 : 		 Новый альбом VARATHRON в 2011 году
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|||| 11 дек 2023

Новый альбом VARATHRON доступен для прослушивания



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“The Crimson Temple”, новый альбом VARATHRON, доступен для прослушивания ниже.




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