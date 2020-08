сегодня



Новое видео OCEANS OF SLUMBER



"To The Sea (A Tolling Of The Bells)", новое видео группы OCEANS OF SLUMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Oceans Of Slumber", выходящего 4 сентября на Century Media Records.



Трек-лист:



"Soundtrack To My Last Day"

"Pray For Fire"

"A Return To The Earth Below"

"Imperfect Divinity"

"The Adorned Fathomless Creation"

"To The Sea"

"The Colors Of Grace"

"I Mourn These Yellow Leaves"

"September (Those Who Come Before)"

"Total Failure Apparatus"

"The Red Flower"

"Wolf Moon"

