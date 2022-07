13 июл 2022



Новое видео OCEANS OF SLUMBER



"House Of The Rising Sun", новое видео группы OCEANS OF SLUMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Starlight And Ash, выходящего 22 июля в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak

- black LP & LP-Booklet

- 300x transp. light blue LP & LP-Booklet available at CM Distro Wholesale EU, CMDistro.de and EMP

- 300x dark green LP & LP-Booklet available from the band

- 1000x transp. orange LP & LP-Booklet available in the US

- Digital album



Трек-лист:



"The Waters Rising"

"Hearts Of Stone"

"The Lighthouse"

"Red Forest Roads"

"The Hanging Tree"

"Salvation"

"Star Altar"

"The Spring Of '21"

"Just A Day"

"House Of The Rising Sun"

"The Shipbuilder's Son"







